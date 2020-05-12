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12.05.2020 - 15:09 | | DHA

Uçurtma uçuran çocuk bir anda çukura düştü!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 5 yaşındaki A.Ç.Ç. adlı erkek çocuk, uçurtma uçururken bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi.

Uçurtma uçuran çocuk bir anda çukura düştü!

Olay, Akşemsettin Mahallesi 160 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç.Ç. adlı çocuk, evlerinin bulunduğu sokakta uçurtma uçurmaya başladı. Havadaki uçurtmaya bakıp geri geri giden A.Ç.Ç., bu sırada bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü.

Vatandaşlar, yaklaşık 2 metrelik çukurdan çocuğu kurtardı. Düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi.

 

 

 

 

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