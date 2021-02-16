AA
• 16 Şubat 2021 - 21:40 • Son Güncelleme:
Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: 10 yıl...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün gelecek 10 yıl için bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama halen başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz." dedi.
AA
• 16 Şubat 2021 - 21:40 • Son Güncelleme:
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Dünya Bankası-IMF Türk Çalışanları Derneği (WITSA), BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin katılımıyla "Salgını Yenmede Uluslararası İşbirliği" başlıklı bir video konferans etkinliği düzenledi.
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Projeye başlamaya karar verdiklerinde bunun başarılı olacağına dair hiçbir kanıtın olmadığına işaret eden Şahin, projenin amacının mümkün olan en kısa sürede aşı geliştirmek olduğunu dile getirdi.
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