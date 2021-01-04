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04.01.2021 - 15:24 | | İHA

Uluabat Gölü sakinlerine kaldı

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar, yaban hayatına yaradı. Uluabat Gölü’nde kuşlar rahat rahat besleniyor.

Uluabat Gölü sakinlerine kaldı

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde Uluabat Gölü’ndeki kuşlar rahat nefes aldı. Doğa fotoğrafçıları Orhan Turhan ve Adem Deymen, sabah gün doğumundan itibaren kamuflajla saatlarce bekleyip göl hayatını kayıt altına aldı.

 

Uluabat Gölü sakinlerine kaldı

Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdıGaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi.
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