• 16 Şubat 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
Üniversiteler açılacak mı? 2021 Yılının Bahar Döneminde Üniversiteler yüz yüze eğitime hazır mı?
Son zamanlarda gündemden düşmeyen üniversitelerin eğitim şekli günden güne hem tartışma konusu oluyor hem de merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın açıklamaları kapsamında üniversitelerdeki eğitime ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bazı üniversitelerde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındığı bildirildi. İşte üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtı...
• 16 Şubat 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
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2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüs eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemini de uzaktan eğitim olarak tamamlayan üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Son zamanlarda en çok ilgi gören sorular arasında Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır? soruları yer alıyor.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor. Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modele ilişkin üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu.Hibrit eğitim modeline ilişkin SDÜ Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve İlahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabileceği belirtildi. Diğer tüm akademik birimlerde teorik ağırlıklı derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaya devam edileceği kaydedildi.
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