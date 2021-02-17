• 17 Şubat 2021 - 12:42 • Son Güncelleme:
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK açıkladı: Üniversiteler Bahar Döneminde yüz yüze oluyor mu?
Son dakika haberleri arasında YÖK'ten üniversite eğitimi kararı geldi. Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak soruları yoğun ilgi görürken, YÖK durumu açığa kavuşturdu. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak kararını üniversite öğrencilerine duyurdu. Peki üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze olacak mı?
• 17 Şubat 2021 - 12:42 • Son Güncelleme:
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2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüs eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemini de uzaktan eğitim olarak tamamlayan üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Son zamanlarda en çok ilgi gören sorular arasında Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır? soruları yer alıyor.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;
1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,
2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,
3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,
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4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi
hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir.
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