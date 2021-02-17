• 17 Şubat 2021 - 16:18 • Son Güncelleme:
Üniversiteler açılacak mı? YÖK maddeleri sıraladı
Üniversiteler açılacak mı, 2021 Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu soruları gündemden düşmüyor. Büyük merakla araştırılan üniversitelerin eğitim şeklini YÖK belirledi. Hem yapılan anket sonucu hem de Bilim Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda alınan kararlar üniversite öğrencilerinin merakını giderdi. Henüz konudan haberdar olmayan öğrenciler ise üniversiteler açılacak mı, 2021 Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...
• 17 Şubat 2021 - 16:18 • Son Güncelleme:
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2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüs eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemini de uzaktan eğitim olarak tamamlayan üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Son zamanlarda en çok ilgi gören sorular arasında Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır? soruları yer alıyor.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;
1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,
2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,
3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,
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4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi
hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir.
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