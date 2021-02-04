• 04 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son Kabine toplantısı 1 Şubat'ta gerçekleşti. Kabine toplantısından ilk ve ortaokullar için önemli kararlar alınırken üniversitelerin durumu merak ediliyor. Öğrenciler sıklıkla "Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?" diye soruyor.
• 04 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
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Üniversitelerin akıbeti merak konusu olmuş durumda... Koronavirüs devam ederken okulların açılıp açılmayacağı sıklıkla araştırılıyor. Yüz yüze eğitim için gün sayanlar şu sıralar "Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?" sorusuna cevap arıyor.
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