• 14 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor?
Köy okulları yarın yüz yüze eğitime geçiyor. 1 Mart'tan itibaren ise liseler yüz yüze eğitime geçecek. Sıra Üniversitelerde... Son gelişmeleri öğrenemk isteyen binlerce öğrenci "Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.
• 14 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Son günlerin en çok yöneltilen sorusu bu... Binlerce öğrenci uzaktan eğitim son bulmasını isterken okuluna kavuşmak istiyor. Bu nedenle de her gelişme yakından yakından takip eilmek isteniyor.
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