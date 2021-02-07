• 07 Şubat 2021 - 12:27 • Son Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son gelişmeler neler?
Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Binlerce kişi hükümet ve YÖK'ün açıklamalarına odaklanmış vaziyette... "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorusu günden güne hızlanmış durumda... İşte son gelişmeler...
• 07 Şubat 2021 - 12:27 • Son Güncelleme:
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Üniversitelerin akıbeti merak ediliyor. Köy okullarındaki İlk ve ortaokul öğrencileri 15 Şubat'ta ders başı yapacaklar. Üniversite öğrencileri de sıranın kendileirne gelmesini beklerken "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son gelişmeler neler?" diye soruyor.
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