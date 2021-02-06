DHA
• 06 Şubat 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Mardin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda satışa hazır esrar, eroin ve hap ile 36 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, firari hükümlü, yatak odasındaki televizyonun arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.
DHA
• 06 Şubat 2021 - 09:23 • Son Güncelleme: