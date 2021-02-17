Vatandaş akın etti! Kapış kapış satılıyor...

Hamsinin kilogramı 10, 15, 20 liradan satılıyor. Büyüklüğüne, iriliğine göre fiyat değişiyor. Hamsiye talep güzel." dedi. Hamsi avı yasağının ardından balığın irileştiğini vurgulayan Kırbaş, "Balık burada bir kültürdür. Adana'da dürüm, burada da balık." diye konuştu.