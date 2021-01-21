Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Kuzey Makedonya Kuzey Makedonaya'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün. Burası da tıpkı Kosova gibi Türkiye ile pek çok noktada benzerlikler bulunan ve yüzlerce Osmanlı idaresinde kalan bir ülke. Ülkenin pek çok yerinde Osmanlı izlerine rastlamayabilirsiniz.