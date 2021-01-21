Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
• 21 Ocak 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor Üstelik bunların içinde sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de var.

• 21 Ocak 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Derleyen: İhsan DİNDAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta kimisine sadece kimlik belgesiyle bile gidilebiliyor.

2

İşte Türk vatandaşlarının dünyanın dört bir yanında vize almak zorunda kalmadan seyahat edebileceği bazı ülkeler.

3Arnavutluk

Arnavutluk

Yüzlerce yıl Osmanlı yönetiminde kalan ve bu devrin pek çok tarihi eserini günümüze taşıyan Arnavutluk'ta Türk vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebiliyor.

4Rusya

Rusya

St. Petersburg'a online vize ile 8 gün vizesiz seyahat hakkı var. Yakın bir tarihte Rusya'nın geri kalan bölgelerinde de Türk vatandaşları online vize başvurusu sonrası alacağı belgeyle seyahat edebilecek.

5Maldivler

Maldivler

Yeryüzü cenneti olarak da anılan Maldivler'de bir yıl içinde 30 gün boyunca vizesiz kalmak mümkün.

6Katar

Katar

Kapıda vize ile 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla Katar'da kalabiliyorsunuz.

7Antigua ve Barbadua

Antigua ve Barbadua

Karayipler ülkesini bir yıl içinde 180 gün vizesiz ziyaret edebilirsiniz.

8Kosova

Kosova

Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilirsiniz. Ülkenin güneyinde bulunan Prizren kenti kendinizi Avrupa'nın ortasındayken bir Anadolu kentindeymişsiniz gibi hissedeceğiniz bir şehir. Üstelik Prizren, Priştine, Giilan gibi kentlerde Türkçe eğitim de bulunuyor.

9Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan geçtiğimiz aylarda, uyguladığı vizeyi kaldırdı. Buna göre bir yıl içinde 90 gün boyunca Azerbaycan'da vizesiz kalabiirsiniz.

10Andorra

Andorra

Andorra'ya 90 gün vizesiz seyahat mümkün. Ancak havaalanı bulunmayan ülkeye geçiş Fransa veya İspanya'dan mümkün olduğu için Schengen vizesi almanız gerekiyor.

11Arjantin

Arjantin

Tangonun başkenti Arjantin'de 90 gün boyunca vizesiz kalmak mümkün.

12Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonaya'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün. Burası da tıpkı Kosova gibi Türkiye ile pek çok noktada benzerlikler bulunan ve yüzlerce Osmanlı idaresinde kalan bir ülke. Ülkenin pek çok yerinde Osmanlı izlerine rastlamayabilirsiniz.

13Bahamalar

Bahamalar

90 gün vizesiz

14Fas

Fas

90 gün vizesiz

15Bahreyn

Bahreyn

Kapıda vize ve online vize uygulamaları bulunuyor. 15 gün vizesiz.

16Belarus

Belarus

30 gün vizesiz

17Bosna Hersek

Bosna Hersek

Bosna Hersek'te 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilirsiniz.

18Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri

Online vize uygulaması bulunuyor. 29 güne kadar vizesiz kalabiliyorsunuz. Bunun için belirlenen havayolu şirketlerine ait gidiş geliş biletinizin bulunması yeterli.

19Endonezya

Endonezya

30 gün vizesiz

20Brezilya

Brezilya

90 gün vizesiz

21Mauritius

Mauritius

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

22Filipinler

Filipinler

30 gün vizesiz

23Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti

30 gün vizesiz

24Güney Kore

Güney Kore

90 gün vizesiz

25Hong Kong

Hong Kong

90 gün vizesiz

26Gürcistan

Gürcistan

Kimlik kartınızla geçiş yapabileceğiniz Gürcistan'da herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

27Irak

Irak

Kapıda vizeyle 10 gün kalma hakkınız bulunuyor.

28İran

İran

90 gün vizesiz kalabileceğiniz İran'da ABD yaptırımlarından etkilenmemeniz için pasaportunuza mühür vurulmuyor.

29Jamaika

Jamaika

90 gün vizesiz

30Karadağ

Karadağ

90 gün vizesiz

31Kazakistan

Kazakistan

30 gün vizesiz

32Kırgizistan

Kırgizistan

30 Gün vizesiz

33Kolombiya

Kolombiya

90 gün vizesiz

34Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik kartınızla geçiş yapmanız mümkün.

35Kuveyt

Kuveyt

Kapıda vize uygulaması var. Dönüş biletiniz ve 4 ya da 5 yıldızlı bir otelde kaldığınıza dair belgeyi göstermeniz yeterli. 90 gün kalma hakkınız bulunuyor.

36Lübnan

Lübnan

Pasaportunuzda İsrail mührü bulunmaması kaydıyla 90 gün vizesiz kalabilirsiniz. Aksi takdirde ülkeye giremezsiniz.

37Makao

Makao

30 gün vizesiz

38Malezya

Malezya

90 gün vizesiz

39Meksika

Meksika

E-vize ile 180 gün kalabilirsiniz. Ayrıca ABD veya bir yıl geçerliliği bulunan Schengen vizeniz varsa e-vizeye de gerek duymadan Meksika'ya gidebilirsiniz.

40Moğolistan

Moğolistan

30 gün vizesiz

41Moldova

Moldova

Ukrayna ile birlikte Doğu Avrupa'da kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkelerden biri olan Moldova'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

42Monaco

Monaco

Monaco'da 90 gün vizesiz kalabilirsiniz. Ancak tıpkı Andorra'da olduğu gibi havaalanının bulunmaması nedeniyle Fransa veya İtalya üzerinden ulaşmak istediğinizde karşınıza Schengen engeli çıkıyor. Vizesiz seyahat için tek seçeneğiniz deniz yolu.

43Nepal

Nepal

Kapıda vize uygulaması var. 30 günlük vize 40 dolar.

44Özbekistan

Özbekistan

30 gün vizesiz

45Pakistan

Pakistan

90 gün kalma hakkı sağlayan online vize var. Ancak pasaportunuzda İsrail mührü olmaması gerekiyor.

46Panama

Panama

180 gün vizesiz

47Peru

Peru

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

48San Marino

San Marino

Dört tarafı İtalya ile çevrili olan bu küçük ülke Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Ancak ülkeye İtalya üzerinden giriş yapmak zorunda olduğunuz için Schengensiz gitmek mümkün değil.

49Seyşeller

Seyşeller

90 gün vizesiz

50Sırbistan

Sırbistan

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

51Senegal

Senegal

90 gün vizesiz

52Singapur

Singapur

30 gün vizesiz

53Sri Lanka

Sri Lanka

35 dolar karşılığında 30 gün geçerli online vize alabiliyorsunuz.

54Şili

Şili

90 gün vizesiz

55Tayland

Tayland

30 gün vizesiz

56Tayvan

Tayvan

24 dolar karşılığında 30 gün

57Tunus

Tunus

90 gün vizesiz

58Ukrayna

Ukrayna

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün. Kimlik kartınızla Ukrayna'ya giriş yapabilirsiniz.

59Umman

Umman

Kapıda veya online vize uygulamasıyla Umman'a gidebilirsiniz. Vize ücretleri 5, 20, 50 Umman Riyali.

60Ürdün

Ürdün

90 gün vizesiz

61Vatikan

Vatikan

İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alan dünyanın en küçük ülkesi Vatikan hiçbir ülkeye vize uygulamıyor. Ancak buraya girebilmek için İtalyan topraklarından geçmek zorunda olduğunuz için Schengen vizesine sahip olmanız zorunlu.

62Venezuela

Venezuela

90 gün vizesiz

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları canlı takip listesi!

Son dakika: Türk mühendisler yaptı! Suya indirildi...

Son dakika: Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşinde...

Aktarda 100 lira! Bahçede bedava...