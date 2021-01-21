• 21 Ocak 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:
Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor Üstelik bunların içinde sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de var.
• 21 Ocak 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:
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Derleyen: İhsan DİNDAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta kimisine sadece kimlik belgesiyle bile gidilebiliyor.
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Kosova
Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilirsiniz. Ülkenin güneyinde bulunan Prizren kenti kendinizi Avrupa'nın ortasındayken bir Anadolu kentindeymişsiniz gibi hissedeceğiniz bir şehir. Üstelik Prizren, Priştine, Giilan gibi kentlerde Türkçe eğitim de bulunuyor.
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