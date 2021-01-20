DHA
• 20 Ocak 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!
Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ancak kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay su seviyesi yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 50 oldu. Çatlamış toprak üzerinde duran sandallar da su üzerine çıktı.
DHA
• 20 Ocak 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
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1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerinin sulanması için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı’nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen aralık ayında yüzde 90 azaldı.
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