YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak? Karar çıktı mı: Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

YÖK'TEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET ​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.​