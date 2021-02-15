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• 15 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:

YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak? Karar çıktı mı: Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim gören üniversiteler için YÖK anket hazırladı. Geçtiğimiz hafta yapılan YÖK anketi üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin büyük ilgisine uğradı. Erişime kapatılan YÖK anketi için sonuç heyecanı başladı. Peki YÖK anket sonuçları açıklandı mı, henüz açıklanmadıysa YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK anket sonuçlarında üniversitelerin 2. Dönemi için uzaktan eğitim mi, yüz yüze eğitim mi olmalı sorularının cevapları netleşecek.

• 15 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:
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2020 Yılı Mart ayından bu yana salgını devam eden koronavirüs üniversite eğitimini de etkiledi. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine YÖK'ten anket sunulucağı bugün bildirildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" dedi. Peki YÖK anket nerede, YÖK uzaktan eğitim anket sonuçları ne zaman açıklanır?

2YÖKTEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET

YÖK'TEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.​

3YÖK ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YÖK ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK anketi bugün 11 Şubat Perşembe saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarına ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacağı açıklandı.

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YÖK anket sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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