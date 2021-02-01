DHA
• 01 Şubat 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
Son dakika: 'Yunanistan' haczi! Türkiye'ye servet kaldı...
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan çok sayıdaki deniz taşıtına ev sahipliği yapıyor.
DHA
• 01 Şubat 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
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Türkiye, Yunanistan'a kaçak göçmen taşıyan tekneleri, evrak eksikliği veya suça karışması nedeniyle haczetti. Jet skiden kayık, sandal hatta katamarana kadar yaklaşık 400 taşıtın bulunduğu otoparkta adeta boş yer kalmadı. Sayının artması durumunda teknelerin üst üste konulması planlanıyor.
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