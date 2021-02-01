Son dakika: 'Yunanistan' haczi! Türkiye'ye servet kaldı...

Gerek icra, iflas kanunu gerekse ilansız takip yapılması suretiyle bu taşıtlar ya satılıyor ya da sahiplerine ulaşılıyor. Ancak teknelerin satışıyla ilgili tek yetkili kurumun Milli Emlak Müdürlüğü olması nedeniyle deniz taşıtları adeta kaderine terk ediliyor.