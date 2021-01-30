DHA
• 30 Ocak 2021 - 10:25 • Son Güncelleme:
Yurt dışına bile satıyor! Yapması 12 gün sürüyor...
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Can Özgür, bıçak yapımını sanata dönüştürüp, kişiye özel tasarladığı bıçakların yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İnsanlar, pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var. Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması için elimden geleni yapıyorum" dedi.
DHA
• 30 Ocak 2021 - 10:25 • Son Güncelleme:
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Ergene'de yaşayan Can Özgür, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu bıçak üretimini meslek haline getirdi. İnternetten satışa koyduğu el yapımı, kişiye özel bıçakların hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Bıçağa çocukluğumdan beri ilgim vardı.
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