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DHA
• 30 Ocak 2021 - 10:25 • Son Güncelleme:

Yurt dışına bile satıyor! Yapması 12 gün sürüyor...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Can Özgür, bıçak yapımını sanata dönüştürüp, kişiye özel tasarladığı bıçakların yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İnsanlar, pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var. Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması için elimden geleni yapıyorum" dedi.

DHA
• 30 Ocak 2021 - 10:25 • Son Güncelleme:
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Ergene'de yaşayan Can Özgür, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu bıçak üretimini meslek haline getirdi. İnternetten satışa koyduğu el yapımı, kişiye özel bıçakların hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Bıçağa çocukluğumdan beri ilgim vardı.

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Hobi olarak başladı, gelişti, daha sonra da mesleğim oldu. Seri üretimde sanatsal boyutu bitiyor. İnsanlar pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var.

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Yani aslında ben de farkında olmadan bu duruma geldim. İlk olarak bir bıçakla başladım. Yaklaşık 3- 4 yıl önceydi. Şu an yoğun bir siparişim var" dedi.

4YURT DIŞINDAN DA TALEP OLUYOR

'YURT DIŞINDAN DA TALEP OLUYOR'

Pandemi nedeniyle kamp yapanların sayısının artığını ve buna bağlı olarak kişiye özel bıçakların da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Ülkemizde ilgi oldukça güzel.

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İnsanlar şu an kampa yöneldiği için çok talep oluyor. Genel olarak mutfak ve kamp ağırlıklı çalışıyorum. Koleksiyoncuların da ilgisi var.

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Kişiye özgü tasarımlarım da var. Yurt dışından da talep oluyor. Kabza materyallerini de kendim tedarik edip, elimle işliyorum. Kaliteli malzeme kullanarak, kaliteli bir işçilik yapıyorum" diye konuştu.

7BIÇAĞI ŞİDDETLE DEĞİL, SANATLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUM

'BIÇAĞI ŞİDDETLE DEĞİL, SANATLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Bıçağın, şiddetle bağdaştırılmasının yanlış olduğunu kaydeden Özgür, "Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın ülkemizde maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Aslında bıçak, binlerce yıldır insanoğlunu olumlu etkileyen bir alet. Yani insanlığın gelişiminde önemli rol oynayan bir alet.

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Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması adına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Bir insanın sevdiği işi yapması gibisi yok. Bıçağın yapımı özelliklerine göre 3 ile 12 gün arasında değişiyor. Ortaya çıkan sonuç ve ilgi de beni mutlu ediyor" dedi.

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