Yurt dışından sipariş geliyor! Otomobil fiyatına güvercin

Bunların manevi değeri bizde çok yüksek; ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda takım fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya, Sakarya'ya, Gaziantep'e ve Almanya'ya gönderdik. Bu kuşların soyunu devam ettirmek isteyenler ellerimizde nesil bulunsun, diye kuşlarımızı sahiplendiler" diye konuştu.