DHA
• 09 Şubat 2021 - 10:40 • Son Güncelleme:
Yurt dışından sipariş geliyor! Otomobil fiyatına güvercin
Konya'da, 4'üncü kuşaktır güvercin yetiştiren Seyit Mehmet Gürler (30), ''Yetiştirdiğim güvercinlerden bazılarını ihraç ediyorum. En son 100 bin liraya güvercin yurt dışına sattım. Katıldığım 'Güvercin Güzellik Yarışması'nda da 27 kupa kazandım'' dedi.
DHA
• 09 Şubat 2021 - 10:40 • Son Güncelleme:
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Lunapark işleten Seyit Mehmet Gürler, dedesinden kalma güvercin yetiştiriciliğini hobi olarak sürdürüyor. Evinin bahçesini güvercinleri için büyük kümese çeviren Gürler'in yetiştirdiği kuşlar arasında, nesli Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine dayananlar da bulunuyor.
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Bunların manevi değeri bizde çok yüksek; ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda takım fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya, Sakarya'ya, Gaziantep'e ve Almanya'ya gönderdik. Bu kuşların soyunu devam ettirmek isteyenler ellerimizde nesil bulunsun, diye kuşlarımızı sahiplendiler" diye konuştu.
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