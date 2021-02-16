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AA
• 16 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:

Yurt dışından sipariş yağıyor! 10 ayda yaptılar...

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fiber optik aydınlatma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği dezenfeksiyon cihazlarını yurt dışına ihraç ediyor.

AA
• 16 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başladığı geçen yıl martta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge üzerine çalışan firmalarla yaptığı anket çalışmasına katılan şirket, sürece destek olabilmek amacıyla proje çalışmasına başladı.

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Önce virüsü tanımak için Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmaları araştıran Ar-Ge ekibi, çıplak gözle görülemeyen, farklı dalga boylarındaki güneş ışınları olan ultraviyole (morötesi-UV)" ışınlarını kullanarak dezenfeksiyon sistemi geliştirmeye karar verdi.

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Başka ülkelerde bu alanda yapılan çalışmaları inceleyen ekip, yaklaşık 10 ay süren çalışma sonunda hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan, ultraviyole ışınlarıyla mikroorganizmaların DNA ve RNA yapısını bozarak etkisiz hale getiren sistem geliştirdi.

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Sistemi "ortam hava, havalandırma ve yüzey sterilizasyon" şeklinde 3 farklı cihaz üzerinde konumlandıran firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayını, patentini ve sertifikalarını alarak seri üretime başladı.

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Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, AA muhabirine, firma olarak fiber, led ışıkları üzerine Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyledi.

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Salgın başlayınca güneş ışınlarını kullanarak virüsü etkisiz hale getirmeye yönelik proje üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Şentürk, yoğun çalışmalar neticesinde başarılı sonuca ulaştıklarını bildirdi.

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Tünel şeklinde bir cihaz geliştirdiklerini ve içini de ultraviyole ışınlarını yansıtan malzemeyle kapladıklarını aktaran Şentürk, havanın tünel içinden geçerken ışınlara maruz kaldığını, içindeki virüslerin, mikropların ışınlanarak öldüğünü kaydetti.

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Ürünlerinin tamamen yerli olduğunu belirten Şentürk, "Kendi projemiz ve tasarımımız. Virüslere karşı en iyi temizlik güneşten yapılıyor, biz de güneşi evimizin içine koyuyoruz." dedi.

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Cihazı boyutlarına ve işlevlerine göre 3 şekilde geliştirdiklerini anlatan Şentürk, küçük ofisler, evler ve 30 metrekareye kadar olan yerler için ayrı, kafeler, restoranlar gibi 240 metrekareye kadar olan mekanlar için ayrı ve merkezi havalandırma sistemleri için de ayrı model üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

10İlk ihracat Rusyaya

İlk ihracat Rusya'ya

Şentürk, sistemin mikrop ve virüslere karşı etkili olduğunu kaydetti. Ürünün, fabrikalarda, hastanelerde, okullarda, toplu taşıma araçlarında, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde, otellerde, kafe ve restoranlarda, kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğine dikkati çeken Şentürk, cihazın kendi iş yerleri ve OSB'deki bazı fabrikalar ile evlerde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

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Cihazın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Şentürk, "İhracatımız da başladı, ilk etapta Rusya'ya satışlarımız var, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleriyle de görüşme halindeyiz." dedi.

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