Yurt dışından sipariş yağıyor! 10 ayda yaptılar...

Cihazı boyutlarına ve işlevlerine göre 3 şekilde geliştirdiklerini anlatan Şentürk, küçük ofisler, evler ve 30 metrekareye kadar olan yerler için ayrı, kafeler, restoranlar gibi 240 metrekareye kadar olan mekanlar için ayrı ve merkezi havalandırma sistemleri için de ayrı model üzerinde çalıştıklarını bildirdi.