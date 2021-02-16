AA
• 16 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
Yurt dışından sipariş yağıyor! 10 ayda yaptılar...
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fiber optik aydınlatma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği dezenfeksiyon cihazlarını yurt dışına ihraç ediyor.
AA
• 16 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başladığı geçen yıl martta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge üzerine çalışan firmalarla yaptığı anket çalışmasına katılan şirket, sürece destek olabilmek amacıyla proje çalışmasına başladı.
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Önce virüsü tanımak için Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmaları araştıran Ar-Ge ekibi, çıplak gözle görülemeyen, farklı dalga boylarındaki güneş ışınları olan ultraviyole (morötesi-UV)" ışınlarını kullanarak dezenfeksiyon sistemi geliştirmeye karar verdi.
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Sistemi "ortam hava, havalandırma ve yüzey sterilizasyon" şeklinde 3 farklı cihaz üzerinde konumlandıran firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayını, patentini ve sertifikalarını alarak seri üretime başladı.
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Cihazı boyutlarına ve işlevlerine göre 3 şekilde geliştirdiklerini anlatan Şentürk, küçük ofisler, evler ve 30 metrekareye kadar olan yerler için ayrı, kafeler, restoranlar gibi 240 metrekareye kadar olan mekanlar için ayrı ve merkezi havalandırma sistemleri için de ayrı model üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
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İlk ihracat Rusya'ya
Şentürk, sistemin mikrop ve virüslere karşı etkili olduğunu kaydetti. Ürünün, fabrikalarda, hastanelerde, okullarda, toplu taşıma araçlarında, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde, otellerde, kafe ve restoranlarda, kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğine dikkati çeken Şentürk, cihazın kendi iş yerleri ve OSB'deki bazı fabrikalar ile evlerde kullanılmaya başlandığını ifade etti.
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