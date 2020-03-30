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30.03.2020 - 22:45 |

Dinlediğiniz Fince şarkının Türkçe versiyonu hangi adla bilinir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Dinlediğiniz Fince şarkının Türkçe versiyonu hangi adla bilinir

Dinlediğiniz Fince şarkının Türkçe versiyonu hangi adla bilinir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Dinlediğiniz Fince şarkının Türkçe versiyonu hangi adla bilinir

Ben Böyleyim
 

Biz bize yeteriz TürkiyemCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 7 aylık maaşını bağışlayarak, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattığını duyurdu.
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