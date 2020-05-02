-72 metrede Kıraç konseri

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının başlangıç noktası olan Gayrettepe şantiyesinde düzenlenen konseri, işçiler takip etti. Vali Ali Yerlikaya, “Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyoruz” dedi. Kıraç da “Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu. l AA