MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri -72 metrede Kıraç konseri
ABONE OL
02.05.2020 - 07:00 |

-72 metrede Kıraç konseri

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yerin 72 metre altında düzenlenen Kıraç konseriyle kutladı.

-72 metrede Kıraç konseri

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının başlangıç noktası olan Gayrettepe şantiyesinde düzenlenen konseri, işçiler takip etti. Vali Ali Yerlikaya, “Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyoruz” dedi. Kıraç da “Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu. l AA

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gri siyasetin renkli siması

Gri siyasetin renkli siması

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

‘Ben her bahar Âşık olurum’

‘Ben her bahar Âşık olurum’

Sıradaki Haber