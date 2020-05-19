Çocuklar 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni tarihi

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından sokağa çıkma izni uygulaması başladı. Vatandaşlar belirtilen tarihlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni uygulamasından faydalanabiliyorlar. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?



20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.



20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.