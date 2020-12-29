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29.12.2020 - 15:53 | | DHA

1,5 yaşındaki kız çocuğunun feci ölümü!

İstanbul Küçükçekmece'de 13. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

1,5 yaşındaki kız çocuğunun feci ölümü!

 Olay saat 11.30 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bir sitenin içinde bulunan 17 katlı binanın 13. katında meydana geldi. İddiaya göre Annesi temizlik yaptığı sırada koltuk üzerinde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Hümanaz Çalışkan açık olan pencereye yöneldi. Daha sonra pencereden sarkan Hümanaz Çalışkan, dengesini kaybederek 13. kattan aşağıya düştü.

Bebeğin aşağıya düştüğünü gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hümanaz Çalışkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri bina çevresine şerit çekerek dairede ve olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olay ilgili soruşturması sürüyor. 

1,5 yaşındaki kız çocuğunun feci ölümü

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