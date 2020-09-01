1 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayınlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili 1 Eylül Salı gününün tablosunu bu akşam açıklayacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 270.133'e ulaştığı belirtildi. 44 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 244.926 olarak duyuruldu...
Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(31 AĞUSTOS PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 110.102
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.587
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 44
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.087
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 7.138.492
TOPLAM VAKA SAYISI: 270.133
TOPLAM CAN KAYBI: 6.370
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 244.926
İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1682 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 672'ye, vaka sayısının da 376 bin 894'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 325 bin 124'e ulaştığı bilgisini verdi.
Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 256 bin 122 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.