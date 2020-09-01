1 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayınlıyor

Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(31 AĞUSTOS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 110.102

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.587

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 44

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.087

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 7.138.492

TOPLAM VAKA SAYISI: 270.133

TOPLAM CAN KAYBI: 6.370

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 244.926









İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1682 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 672'ye, vaka sayısının da 376 bin 894'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 325 bin 124'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 256 bin 122 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.