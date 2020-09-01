MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 Eylül korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
ABONE OL
01.09.2020 - 21:00 |

1 Eylül korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen koronavirüs ile ilgili 1 Eylül Salı gününün tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam açıklandı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 271.705'e ulaştığı belirtildi. 47 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 245.929 olarak duyuruldu...

1 Eylül korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaştı...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(1 EYLÜL SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 109.443

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.572

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  47

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 7.247.935

TOPLAM VAKA SAYISI: 271.705

TOPLAM CAN KAYBI: 6.417

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 245.929

1 Eylül korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi



İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1682 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 672'ye, vaka sayısının da 376 bin 894'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 325 bin 124'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 256 bin 122 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Yolda yürürken, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vurulduAdıyaman'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı! Şimdi hastanede

Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı! Şimdi hastanede

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Süper Loto'da büyük ikramiye için geri sayım başladı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Süper Loto'da büyük ikramiye için geri sayım başladı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber