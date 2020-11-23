23.11.2020 - 14:44 | | DHA
1 haftada 6 evi soydu! Giydiği kıyafet ele verdi
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, son 1 haftada 6 ayrı evden hırsızlık yapan D.G., polis tarafından yakalandı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. Son bir haftada 6 ayrı evden hırsızlık yaptığı saptanan D.G., düzenlenen operasyon ile yakalandı. D.G.'nin yakalandığı anda, üzerine hırsızlık olaylarında giydiği kıyafet olduğu görüldü.
Emniyetteki işlemleri devam eden D.G.'nin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.
Esenyurt'ta park halindeki otomobili kundaklayıp böyle kaçtıEsenyurtta park halinde bulunan otomobil, güpegündüz kundaklandı. Arkadaşından aldığı otomobili evinin önüne park eden Berkay Tok evine çıktıktan 10 dakika sonra kimliği belirsiz bir kişi elindeki yanıcı madde bulunan bidon ile otomobili kundakladı, binada bulunan komşuları camlardan su dökerek söndürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.