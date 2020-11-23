1 haftada 6 evi soydu! Giydiği kıyafet ele verdi

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. Son bir haftada 6 ayrı evden hırsızlık yaptığı saptanan D.G., düzenlenen operasyon ile yakalandı. D.G.'nin yakalandığı anda, üzerine hırsızlık olaylarında giydiği kıyafet olduğu görüldü.

Emniyetteki işlemleri devam eden D.G.'nin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.