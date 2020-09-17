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17.09.2020 - 09:15 | | İHA

1 kadın 1 erkek! Elindeki dövme ele verdi

Bursa'da iki farklı evden 100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövme yüzünden yakayı ele verdi.

1 kadın 1 erkek! Elindeki dövme ele verdi

Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, daha evvel Kükürtlü ve Çekirge mahallelerinde bulunan evlerden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan iki şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin her iki evden 4 adet kombi, laptop, 2 adet televizyon, çamaşır makinası, 100 dolar ve 100 avro çaldığını ve toplam 100 bin liralık zarar olduğunu tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sırasında şüphelilerden birinin elinde bulunan dövmeden yola çıkan ekipler. şüphelilerin (20) A.S.T. ve (43) H.D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler saklandıkları ikametlerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

3 adet kombi, 2 adet laptop, 2 adet çamaşır makinesi ve 1 adet elektrikli süpürge ekipler tarafından ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Babasını hastaneye getiren gencin başına silah doğrulttuAdana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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