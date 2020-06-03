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03.06.2020 - 16:39 | | İHA

1 kişinin ölümüne sebep olan ambulans şoförü tutuklandı!

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan ambulans şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 kişinin ölümüne sebep olan ambulans şoförü tutuklandı!

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans, güvenlik görevlisi olan Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası güvenlik görevlisi Zekeriya Duyar hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ambulans şoförü Mevlüt Can Uzun, ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ambulans şoförü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ambulans şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

 

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