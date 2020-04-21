21.04.2020 - 13:23 | | DHA
1 kişinin testi pozitif çıkınca site karantinaya alındı!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarıyla birlikte yaşadığı 17 daireli site karantina altına alındı.
Başiskele Yaylacık Mahallesi Mevlevi Sokak üzerinde bulunan akraba olan ailelerin yaşadığı 17 daireli site, burada yaşayan 1 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı.
Site sakinlerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bekçilerin kontrolleri sağladığı sitenin giriş kapısına Başiskele Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı.
Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.