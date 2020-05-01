1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(30 NİSAN PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.004



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.615



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 93



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.864

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.033.617



TOPLAM VAKA SAYISI: 120.204



TOPLAM CAN KAYBI: 3.174



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 48.886

















