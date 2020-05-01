MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor
ABONE OL
01.05.2020 - 18:05 |

1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(30 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.004

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.615

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  93

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.864

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.033.617

TOPLAM VAKA SAYISI: 120.204

TOPLAM CAN KAYBI: 3.174

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 48.886

1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor







2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rakun köpeği nedir, corona virüs bulaştırır mı? Rakun köpeğinin özellikleri neler, nerede yaşar?

Rakun köpeği nedir, corona virüs bulaştırır mı? Rakun köpeğinin özellikleri neler, nerede yaşar?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?

Sıradaki Haber