1 metrelik sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursa'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi.
İnegöl ilçesinde kurulan pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri ise, esnaf ve vatandaşlara maskesiz ve eldivensiz bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Pazar yerinin girişinde ise maske dağıtıldı.
Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.