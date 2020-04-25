1 Nerenin Plakası? Adana İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 1 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 1 nerenin plakası? İşte 01 plaka numarasına dair tüm detaylar.
01 plakası ülkemizden yer alan plaka kodlarından birisidir. 1 plakası herkes tarafından merak edilen bir plaka kodudur. Türkiye'de kullanılan bir plaka kodudur.
01 Nerenin Plakası?
01 nerenin plakası sorusunun cevabı Adana'dır..
Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları
01 A 0001 » 01 A 9999
01 AA 001 » 01 AZ 999
01 BA 001 » 01 BZ 999
01 CA 001 » 01 CZ 999
01 DA 001 » 01 DZ 999
01 EA 001 » 01 EZ 999
01 FA 001 » 01 FZ 999
01 GA 001 » 01 GZ 999
01 HA 001 » 01 HZ 999
01 KA 001 » 01 KZ 999
01 LA 001 » 01 LZ 999
01 MA 001 » 01 MB 999
01 NA 001 » 01 NZ 999
01 PA 001 » 01 PZ 999
01 SA 001 » 01 SZ 999
01 TA 001 » 01 TZ 999
01 UA 001 » 01 UZ 999
01 M 0001 » 01 M 9999
01 R 0001 » 01 R 9999
01 S 0001 » 01 S 9999
01 T 0001 » 01 T 9999
01 U 0001 » 01 U 9999
01 YD 001 » 01 YZ 999
Ceyhan
01 MY 001 » 01 MY 999
01 VA 001 » 01 VZ 999
01 F 0001 » 01 F 9999
01 L 0001 » 01 L 9999
01 V 0001 » 02 V 9999
Kozan
01 RA 001 » 01 RZ 999
01 D 0001 » 01 D 9999
01 Y 0001 » 01 Y 9999
İmamoğlu
01 R 0001 » 01 R 9999
Pozantı
01 P 0001 » 01 P 9999
Saimbeyli
01 YAA 01 » 01 YZZ 99
Turfanbeyli
01 Z 0001 » 01 Z 9999