1 Nerenin Plakası? Adana İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

01 plakası ülkemizden yer alan plaka kodlarından birisidir. 1 plakası herkes tarafından merak edilen bir plaka kodudur. Türkiye'de kullanılan bir plaka kodudur.



01 Nerenin Plakası?



01 nerenin plakası sorusunun cevabı Adana'dır..



Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları



01 A 0001 » 01 A 9999

01 AA 001 » 01 AZ 999

01 BA 001 » 01 BZ 999

01 CA 001 » 01 CZ 999

01 DA 001 » 01 DZ 999

01 EA 001 » 01 EZ 999

01 FA 001 » 01 FZ 999

01 GA 001 » 01 GZ 999

01 HA 001 » 01 HZ 999

01 KA 001 » 01 KZ 999

01 LA 001 » 01 LZ 999

01 MA 001 » 01 MB 999

01 NA 001 » 01 NZ 999

01 PA 001 » 01 PZ 999

01 SA 001 » 01 SZ 999

01 TA 001 » 01 TZ 999

01 UA 001 » 01 UZ 999

01 M 0001 » 01 M 9999

01 R 0001 » 01 R 9999

01 S 0001 » 01 S 9999

01 T 0001 » 01 T 9999

01 U 0001 » 01 U 9999

01 YD 001 » 01 YZ 999



Ceyhan

01 MY 001 » 01 MY 999

01 VA 001 » 01 VZ 999

01 F 0001 » 01 F 9999

01 L 0001 » 01 L 9999

01 V 0001 » 02 V 9999



Kozan

01 RA 001 » 01 RZ 999

01 D 0001 » 01 D 9999

01 Y 0001 » 01 Y 9999



İmamoğlu

01 R 0001 » 01 R 9999



Pozantı

01 P 0001 » 01 P 9999



Saimbeyli

01 YAA 01 » 01 YZZ 99



Turfanbeyli

01 Z 0001 » 01 Z 9999