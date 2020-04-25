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25.04.2020 - 05:27 |

1 Nerenin Plakası? Adana İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 1 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 1 nerenin plakası? İşte 01 plaka numarasına dair tüm detaylar.

1 Nerenin Plakası? Adana İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

01 plakası ülkemizden yer alan plaka kodlarından birisidir. 1 plakası herkes tarafından merak edilen bir plaka kodudur. Türkiye'de kullanılan bir plaka kodudur.

01 Nerenin Plakası?

01 nerenin plakası sorusunun cevabı Adana'dır..

Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları

01 A 0001 » 01 A 9999
01 AA 001 » 01 AZ 999
01 BA 001 » 01 BZ 999
01 CA 001 » 01 CZ 999
01 DA 001 » 01 DZ 999
01 EA 001 » 01 EZ 999
01 FA 001 » 01 FZ 999
01 GA 001 » 01 GZ 999
01 HA 001 » 01 HZ 999
01 KA 001 » 01 KZ 999
01 LA 001 » 01 LZ 999
01 MA 001 » 01 MB 999
01 NA 001 » 01 NZ 999
01 PA 001 » 01 PZ 999
01 SA 001 » 01 SZ 999
01 TA 001 » 01 TZ 999
01 UA 001 » 01 UZ 999
01 M 0001 » 01 M 9999
01 R 0001 » 01 R 9999
01 S 0001 » 01 S 9999
01 T 0001 » 01 T 9999
01 U 0001 » 01 U 9999
01 YD 001 » 01 YZ 999

Ceyhan

01 MY 001 » 01 MY 999
01 VA 001 » 01 VZ 999
01 F 0001 » 01 F 9999
01 L 0001 » 01 L 9999
01 V 0001 » 02 V 9999

Kozan

01 RA 001 » 01 RZ 999
01 D 0001 » 01 D 9999
01 Y 0001 » 01 Y 9999

İmamoğlu

01 R 0001 » 01 R 9999

Pozantı

01 P 0001 » 01 P 9999

Saimbeyli

01 YAA 01 » 01 YZZ 99

Turfanbeyli

01 Z 0001 » 01 Z 9999

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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