1 Nerenin Telefon Kodu? +1 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde yaygındır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Yurt içi aramalarda tek sıfır, yurt dışı aramalarda ise çift sıfır konulur.



1 Nerenin Alan Kodu?



1 alan kodu Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Kuzey Amerika, Kanada ve Meksika arasında hem Kuzey Atlantik Okyanusu hem de Kuzey Pasifik Okyanusu arasında yer alır. Başkenti Washington'dur. ABD'de resmi bir dil yoktur, ancak İngilizce mevzuat, yönetmelikler, yürütme kararları, anlaşmalar, federal mahkeme kararları ve diğer tüm resmi duyurular için kullanılan birincil dildir. 50 eyaletten 30'u İngilizceyi tek resmi dil olarak kullanır.



Hawaii hem İngilizceyi hem de Hawaiiceyi resmi olarak tanır. Alaska, İngilizce ile birlikte 20 anadili de resmi hale getirmiştir. Nüfusu oluşturan çok sayıda göçmen nedeniyle Amerika çok dilli bir ulustur. ABD'deki insanların büyük çoğunluğu Hristiyan’dır. Katoliklik en büyük ve tek mezheptir. Aile birimi genellikle çekirdek aile olarak kabul edilir ve tipik olarak küçüktür.