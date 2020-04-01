1 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Nisan ayında hasta bakım maşları hangi şehirlerde yatırıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalar arasında yer alan evde bakım maaşı, hasta bakıma muhtaç yakınlarına bakan vatandaşlara ödeniyor. Evde bakım maaşının yatırıldığı günler illere göre değişiklik gösterebiliyor. 1 Nisan tarihinde hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığı ise merak konusu. Peki evde bakım maaşı bakiye takibi nasıl yapılır?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulaması SMS yolu ile yapılabiliyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

1 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1 Nisan 2020 tarihinde henüz evde bakım maaşları yatırılmadı. Diğer günlerde evde bakım maaşlarının yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri sorgulama yöntemlerinden biri ise E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

Evde bakım maaşlarına 2020 senesinde zam yapıldı.1.384 lira tutarındaki evde bakım maaşı, 2020 yılında 1.460 lira oldu.