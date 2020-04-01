01.04.2020 - 09:50 |
1 Nisan son depremler... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Dün Akdeniz ve Adana'da 3 büyüklüğünde deprem meydan gelirken bugünkü son depremler araştılmaya başlandı. Vatndaşlar Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorularına cevap arıyor. İşte 1 Nisan listesi...
Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? bu soru günlük olarak vatandaşlar tarafından soruluyor. Malatya, Manisa, Elazığ'da depremler peş peşe gelirken halk da son depremler listesini araştırmaya devam ediyor.
SON DEPREMLER
Bugün saat 09.45 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana gelmiş değil. Dün Akdeniz ve Adana'da 3 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Corona virüs nedeniyle yurtta karantinada kalan Esma: Gelince gördük ki...Corona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından uçakla getirildikleri KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Esma Çilingir (29), geride kalan bir haftalık sürede yaşadıklarını anlattı. Çilingir, "Aslında gelirken tedirginlik yaşamıştık. Ama gördük ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Devletimize ve buradaki insanlara teşekkür ediyoruz" dedi.