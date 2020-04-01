1 Nisan son depremler... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? bu soru günlük olarak vatandaşlar tarafından soruluyor. Malatya, Manisa, Elazığ'da depremler peş peşe gelirken halk da son depremler listesini araştırmaya devam ediyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 09.45 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana gelmiş değil. Dün Akdeniz ve Adana'da 3 büyüklüğünde deprem meydan geldi.



