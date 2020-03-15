1 saat yağması yetti! O ilimizde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak

Kırşehir merkeze bağlı Dulkadirli ve Mahsenli köylerinde akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktığı Kırşehir'de öğleden sonra hava soğudu. Havanın soğumasıyla birlikte kent merkezinde 1 saat boyunca dolu yağdı. Etkili olan dolu yolları ve yeşil alanların üzerini beyaza bürüdü.

Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir ve bağlı ilçelerde başlayan yağışların merkezde karla karışık yağmur ilerleyen saatlerinde ise kar yağışına dönüşeceğini belirtti. Yıldız, "Kar yağışı önümüzde 3 gün aralıklarla devam etmesi tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 15 derece düşecektir. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla kar yağışının tipiye dönüşecek. Görüş mesafesinde azalmalar, buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Sürücülerimiz ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekir" diye konuştu.

HAVA BU HAFTA NASIL OLACAK?

Yeni havanın ilk gününde soğuk hava yurdun büyük kısmına yayılıyor. İç Anadolu’da Batı Karadeniz’de yer yer kar yağışları bekleniyor. Kar yağışı Ege’nin İç kesimlerinde Kütahya-Afyon dolaylarında da olacak. Salı günü bu yağış mola verecek. Çarşamba günü bir kar ihtimali İç Anadolu, Batı Karadeniz ve İç Ege’de bulunuyor. Doğu Anadolu’da ise bu günlerde yağmur şeklinde görülen yağışlar yarından itibaren bölgenin orta ve kuzey kesimlerinde önce karla karışık yağmura sonra da kara dönüşecek. Soğuk hava hafta boyunca yurt genelinde etkisini sürdürecek.