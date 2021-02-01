MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 Şubat koronavirüs tablosu son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?
ABONE OL
01.02.2021 - 18:09 |

1 Şubat koronavirüs tablosu son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?

Koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanıyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı gibi kritik değerlerin yer aldığı covid-19 tablosunda son durum araştırılıyor. Peki, 1 Şubat korona tablosu açıklandı mı?

1 Şubat koronavirüs tablosu son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?

Bakanlık, güncel vaka ve ölü sayısına koronavirüs tablosunda yer veriliyor. Fahrettin Koca günlük korona tablosunun yayımlanmasının ardından son değerlendirmeyi vatandaşlarla paylaşıyor. Kovid-19 önlemleri ile bir süredir vaka sayısında azalmalar dikkat çekiyor. Açıklanan önceki koronavirüs tablosu sonrası 1 Şubat korona tablosu bekleniyor. İşte, detaylar...

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak paylaştığı kovid-19 tablosunda son olarak 6.562 oranı ile yine sayılarda düşüş meydana geldi. 1 Şubat için koronavirüs tablosu henüz açıklanmış değil.

KORONA TABLOSU 31 OCAK

Yayımlanan koronavirüs tablosuna gire son 24 saatte; 136.418 test yapıldı, 6.562 yeni vaka tespit edildi, 641 hasta sayısına ulaşıldı, 7.006 hasta iyileşirken 128 kişi de hayatını kaybetti.

1 Şubat koronavirüs tablosu son durum nedir Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç

İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Canım fedaOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Gezer (18), şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını görünce 4 metre yükseklikteki tentenin demirlerine tırmanıp bayrağı düzeltti. Gezer, "Bu hareketimden dolayı gururluyum. Bayrağımıza canım feda" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki deprem fırtınası sonrası ünlü uzmandan uyarı

İzmir'deki deprem fırtınası sonrası ünlü uzmandan uyarı

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Edirne'de sağanak yağış! Akarsuların debisi yükseldi

Edirne'de sağanak yağış! Akarsuların debisi yükseldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet