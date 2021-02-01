1 Şubat koronavirüs tablosu son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?
Koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanıyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı gibi kritik değerlerin yer aldığı covid-19 tablosunda son durum araştırılıyor. Peki, 1 Şubat korona tablosu açıklandı mı?
Bakanlık, güncel vaka ve ölü sayısına koronavirüs tablosunda yer veriliyor. Fahrettin Koca günlük korona tablosunun yayımlanmasının ardından son değerlendirmeyi vatandaşlarla paylaşıyor. Kovid-19 önlemleri ile bir süredir vaka sayısında azalmalar dikkat çekiyor. Açıklanan önceki koronavirüs tablosu sonrası 1 Şubat korona tablosu bekleniyor. İşte, detaylar...
1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak paylaştığı kovid-19 tablosunda son olarak 6.562 oranı ile yine sayılarda düşüş meydana geldi. 1 Şubat için koronavirüs tablosu henüz açıklanmış değil.
KORONA TABLOSU 31 OCAK
Yayımlanan koronavirüs tablosuna gire son 24 saatte; 136.418 test yapıldı, 6.562 yeni vaka tespit edildi, 641 hasta sayısına ulaşıldı, 7.006 hasta iyileşirken 128 kişi de hayatını kaybetti.