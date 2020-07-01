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01.07.2020 - 18:27 |

1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta? - 994. hafta canlı Şans Topu sonuçları açıklanıyor

1 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oluyor. 994. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden 21:15'de canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta? - 994. hafta canlı Şans Topu sonuçları açıklanıyor

Her haftanın Çarşamba günü olduğu gibi bugün de büyük bir umutla karşılanan Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 1, 17, 20, 25, 34 + 8 olmuştu. Peki 994. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkacak mı?

24 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)


1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta - 994. hafta canlı Şans Topu sonuçları açıklanıyor




ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ


Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur.

Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür.

Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır.

Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir

 

 

 

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