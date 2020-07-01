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01.07.2020 - 18:39 |

1 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta ne zaman? - 1334. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları belli oluyor

1 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba ve Cumartesi günlerinin bir klasiği olan ve 21:15'de çekilecek olan 1334. Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

1 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta ne zaman? - 1334. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları belli oluyor

Her hafta iki kez gerçekleştirilen sevilen şans oyunu Sayısal Loto'nun son yapılan çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 30, 39, 41 olmuştu...

27 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

5, 11, 24, 30, 39, 41

1 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta ne zaman - 1334. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları belli oluyor



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır.

Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır.

16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi ve çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.


Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

Polisten kaçmak isterken kaza yaptılarİstanbul Esenyurt'ta polis denetiminden kaçan lüks araçtaki şüpheliler kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araçtan poşet içinde para, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde çıktı.
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