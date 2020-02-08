1 yılda 3623 silahlı olayda 2211 can gitti

Marmara ilk sırada

3 bin 623 silahlı şiddet olayının 906’sı Marmara Bölgesi’nde yaşandı. Marmara Bölgesi’ni 658 olayla İç Anadolu, 510 olayla Akdeniz, 477 olayla Karadeniz, 449 olayla Ege, 413 olayla Güneydoğu Anadolu, 210 olayla Doğu Anadolu izledi.

İstanbul başta

Raporda, İstanbul 405 olayla birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı 196 olayla Ankara takip ederken, Ankara’yı 185 olayla Antalya, 179 olayla Samsun takip etti. Ateşli ve kesici aletlerle işlenen cinayetlerin yüzde 40’ı tabancayla, yüzde 39’u tüfekle, yüzde 21’i ise kesici aletle işlendi.

2018’e göre arttı

Rapor, bir önceki yılla karşılaştırıldığında, 2019’da yaşanan olaylarda artış olduğu görülüyor. 2019’da yaşanan 3 bin 623 olayda, 2 bin 211 kişi ölüp, 3 bin 736 kişi yaralanırken; 2018 yılında yaşanan 3 bin 679 silahlı şiddet olayında 2 bin 279 kişi ölmüş, 3 bin 762 kişi de yaralanmıştı.

Sakin kent yok

Türkiye’de bu ilk kez önceki yılların aksine ‘sakin kent’ olmadığı görüldü. Bir başka ifadeyle tüm illerde silahlı şiddet olayı oldu.



