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12.01.2021 - 18:42 | | DHA

1 yıldır koronavirüs bu mahalleye giremedi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Panayır Mahallesinde alınan tedbirler sonuç verdi ve mahallede Covid-19 vakasına rastlanmadı. Mahalle muhtarı Bayram Günhan, "Yaklaşık 1 yıldır pandemi var. Ancak bizim mahallemize koronavirüs girmedi. Bunun için önlemler aldık. Halkımız çok duyarlı. Önlemlere herkes saygı gösteriyor" dedi.

Bigadiç ilçesinin dağ köylerinde yer alan kırsal Panayır Mahallesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında neredeyse dışarıyla ilişkisini kesti. Köye yabancılar ve hatta akrabalar dahi kabul edilmezken, alınan kurallar da sıkı şekilde uygulandı. Mahallenin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Bayram Günhan, aldıkları tedbirler ve uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi:

1 yıldır koronavirüs bu mahalleye giremedi

"Yaklaşık 1 yıldır pandemi var. Ancak bizim mahallemize koronavirüs girmedi. Bunun için önlemler aldık. Halkımız çok duyarlı. Önlemlere herkes saygı gösteriyor. Dışardan gelenleri, akrabaları getirtmiyoruz. Mecbur olmadıkça kimse dışardan gelmiyor. Herkes maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyor. 940 metre rakımda, 4 tarafı çam ormanlarıyla çevrili olan köyümüzün havası çok temizdir. Karadeniz bölgesini andırıyor. Havanın da tabi koronavirüse karşı etkisi olduğunu düşünüyoruz. Yakın köylerde karantina olmasa da izolasyonlu evler oldu. Tedbirler işe yaradı. Gelip, gitmedik. Komşu evlere ziyaretler bırakıldı. Herkes mesafeli duruyor. Pazar ve marketçi, mahalleye gelen herkes dikkat ediyor. Köy meydanı haricinde pazar açtırmıyoruz. Gelenleri de uyarıyoruz dedi.

17 yaşındaki Bilal Günhan, her türlü önleme ve yasaklara uyduklarını belirterek, "Maske takıyoruz. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Dışardan gelenleri mahallemize almıyoruz. Mümkün olduğunca kurallara dikkat ediyoruz. Beslenmemize, yediğimize, içtiğimize özen gösteriyoruz "diye konuştu.

Sevim Eren (72) ise, "Mahallemize yabancı sokmuyoruz. Korona bize uğramadı. Yediğimiz, içtiğimiz doğal. Kendi yaptığımız ürünleri yiyoruz. Doğal sebze ve meyvelerle besleniyoruz. Bize uğramadı. Ölenleri duyuyoruz. İnşallah uğramaz" dedi.

1 yıldır koronavirüs bu mahalleye giremedi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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