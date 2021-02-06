10.5 bin ton gıdayı kurtardı

Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla kurulan Fazla Gıda, 2020 yılında 10 bin 545 ton gıdayı kurtardı ve 17 bin 720 ton karbon salınımını önledi. Fazla Gıda, bu rakamlarla birlikte bugüne kadar 16 bin ton gıdayı kurtarmış ve 53 bin ton karbon salınımını önlemiş oldu.

35 milyon öğün

35 milyon öğünün kurtarılmasını sağlayan girişimin bugüne kadar toplam dokunduğu gıda değeri ise yaklaşık 200 milyon TL. Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) aracılığıyla ulaştığı toplam ihtiyaç sahibi sayısı yaklaşık 1 milyon 100 bin olan Fazla Gıda, 2021’de yaptığı yeni partnerlikler ve gıda bankası altyapı geliştirme çalışmaları ile bu rakamı aylık 330 bin kişiye çıkartarak yıl sonunda toplamda 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşabilmeyi planlıyor. Fazla Gıda’nın kurucusu Olcay Silahlı, “Yeni ürün ve çözüm önerileri ile bireysel tüketiciler de dahil olmak üzere 2021 yılında gıda tedarik zincirinin farklı paydaşlarına dokunarak, genişletilmiş ürün ve çözüm önerisi ile gıda atığı ile mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.