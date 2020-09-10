10 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto sonuç sorgulama...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra birçok yeniliğin beraberinde geldiği Süper Loto'da Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihliler belirleniyor. Süper Loto çekilişinde bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlandı. Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden tutarı 18.698.020 TL olarak açıklandı.

Süper Loto çekilişinde Süper Loto 10 Eylül çekilişinde 5 bilen 13 kişi 28.402,30 TL ikramiye kazanırken 4 bilen 1.060 kişi 541,80 TL, 3 bilen 24.600 kişi 28,35 TL ve son olarak 2 bilen 244.069 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

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