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03.12.2020 - 16:15 | | DHA

10 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronadan öldü

Bartın'da, 10 gün içerisinde Alim Yücetaş ile oğulları Mustafa Yücetaş ve Muhammet Yücetaş koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

10 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronadan öldü

Bartın'ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş (76) 11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş  (56) da Almanya’da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi. Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş  (50) ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Baba ve oğullarının cenazeleri Yanaz köyündeki köy mezarlığında yan yana defnedildi.

EMRE YÜCETAŞ: DİKKATLİ OLUN

Virüs nedeniyle dedesini, amcasını ve babasını kaybeden Muhammet Yücetaş’ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), “Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi.

10 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronadan öldü

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