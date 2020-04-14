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14.04.2020 - 10:04 | | DHA

10 günlük bebek, yatağında ölü bulundu

Antalya'da, henüz adı koyulmamış 10 günlük bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

10 günlük bebek, yatağında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki evde meydana geldi. Gülseren Kartal, iddiaya göre, daha isim koymadıkları 10 günlük kız bebeğini yatağında hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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