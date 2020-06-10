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10.06.2020 - 17:52 |

10 Haziran Koronavirüs tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün son durum - Bakan Koca açıklıyor!

İlk olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin'de görülen ve Şubat ayında Avrupa'ya sıçramasının ardından Mart ayından beri ülkemizde de görülen corona virüs ile ilgili son durum tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanmaya devam ediyor. İşte 10 Haziran Çarşamba günü öncesi coronavirüste son durum...

10 Haziran Koronavirüs tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün son durum - Bakan Koca açıklıyor!

Dünya genelinde 7,5 milyon, ülkemizde de 170 binden fazla vatandaşımıza bulaşan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son durumu açıklıyor.  Peki bu akşamki açıklamalar öncesi corona virüste son durum nasıl?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(9 MAYIS SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 37.225

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 993

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.218

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.415.179

TOPLAM VAKA SAYISI: 172.114

TOPLAM CAN KAYBI: 4.729

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 144.598


10 Haziran Koronavirüs tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün son durum - Bakan Koca açıklıyor





















 

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