10 Haziran Koronavirüs tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün son durum - Bakan Koca açıklıyor!

Dünya genelinde 7,5 milyon, ülkemizde de 170 binden fazla vatandaşımıza bulaşan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son durumu açıklıyor. Peki bu akşamki açıklamalar öncesi corona virüste son durum nasıl?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(9 MAYIS SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 37.225



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 993



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 18



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.218

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.415.179



TOPLAM VAKA SAYISI: 172.114



TOPLAM CAN KAYBI: 4.729



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 144.598

















































