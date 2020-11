10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım şiirleri - mesajları | Atatürk'e ait sözler

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Peki bu özel gün resmi tatiller arasında yer alıyor mu? 10 Kasım günü okullar tatil mi, işyerleri tatil mi? İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.

10 KASIM ŞİİRLERİ

10 KASIM GÜNÜ

Ben de ağlamaklı olurum her 10 Kasım günü.

Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk’ü.

Düşüncelerimde hep o, onun fikirleri,

Koruyacağız elbette ki kurduğu Cumhuriyeti.

Ona sunucağız bugün derdiğimiz çiçekleri.

Onun için okuyacağız en güzel şiirleri.

Onu anlatacağız bugün yazdığımız yazılarda,

Çok çalışıp ulaşacağız en güzel yarınlara.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,

Vatan için çarpışan,

Ölümü hiçe sayan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,

Yurdumuzu kurtaran,

Modern bir ülke kuran,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,

İzinden ayrılmayan,

10 Kasım hüznü duyan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Birkan Soylu

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

10 KASİM GELİNCE

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah bir bulut gelir,

Anıtkabir üstüne.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah çiçekler açar,

Çankaya tepelerinde.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah güvercinler uçar,

Ankara’nın üzerinde.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Gökyüzü siyah olur,

Ülkenin her yerinde.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR

Yurdumun kurtuluşunda,

Türkiye’min kuruluşunda,

Milletimin mutluluğunda,

Atatürk’ün imzası var.

Cumhuriyetin temelinde,

Yeniliklerin hepsinde,

Devletin yükselişinde,

Atatürk’ün imzası var.

İlkelerin tamamında,

Özgürlüğün yolunda,

Toplumsal kalkınmada,

Atatürk’ün imzası var.

Birkan Soylu

ÖZLEDİM

Ona olan saygım,

Hiç değişmedi,

10 Kasım’da özledim,

O büyük önderi.

Ona olan sevgim,

Artarak derinleşti,

10 Kasım’da özledim,

O büyük lideri.

B. Soylu

10 KASIM MESAJLARI

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 70’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

"Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini” tüm dünyaya ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, "Kuvvetli öngörüsü” gelmektedir.

Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır.

Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye’ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur.

Atatürk’ün istiklal mücadelesini verdiği zorlu dönemde yaşananlar, Türkiye’yi her taraftan kuşatan düşmanlarıyla, ihanetleriyle, isyanlarıyla ve bunlara karşı verilen mücadelelerle, her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret alması gereken bir dönemdir.

Çünkü Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Türk Milleti’nin;

"Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle” her zaman karşılaşması mümkündür.

Atatürk; bir yandan asil Türk Milleti’nin kendine olan güvenini ve var olma kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da milletin içine nifak sokan bu gafillerle mücadeleye öncelik vermiştir.

O nedenle; "Türk Milleti’nin Gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin” öncelikli hedeflerinden biri de Atatürk olmuştur.

Atatürk’ün adını kullanarak kirli işlere bulaşanların ve ilkelerini yanlış yorumlayarak siyaseten nemalanmaya çalışanların vermekte olduğu zarar; maalesef, Atatürk’e açıktan saldırmayı gelenekselleştiren çevrelerin verdiğinden az değildir.

Atatürk; Türk Milleti’nin tarihi ve milli ortak değeridir.

"Ne Mutlu Türküm Diyene” demekle övünen büyük milletimizin "Alt kimlik-üst kimlik, mozaik vb” kavramlarla zihni bulandırılmaya; sinsice yürütülen psikolojik faaliyetlerle gençlerimize "Türklük gururu ve şuuru ile Millet olmanın anlamı” unutturulmaya çalışılmaktadır.

Böylesine vahim bir ortamda, Büyük Türk Milleti; "Yeniden bir şahlanışın ve aydınlık bir geleceğe doğru gururla ve güvenle yol almanın” büyük özlemi içerisindedir.

Bu özlemi gerçekleştirmek de büyük Atatürk’ün dediği gibi yine "Milletin azim ve iradesiyle mümkün olabilecektir”

Türk Milleti; tarihin her evresinde; kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında; "İhanetlere, isyanlara ve her türlü kirli tezgâha rağmen” kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi büyük bir kararlılıkla bertaraf etmeyi başarmış bir millettir.

Türk Milleti, işte bu nedenle, büyük bir millet olarak tarihteki yerini almıştır.

Bundan sonra da asil Türk Millet’i; hiçbir güce boyun eğmeyecek ve vatan evlatlarının özündeki cevheri ortaya çıkartarak, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

"Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyen, en zor anlarda olamaz denilenleri olur hale getiren” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.

Ruhları Şad, Mekânı Cennet olsun!

ATATÜRK SÖZLERİ

e mutlu Türk’üm diyene

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal...

Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim.

Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi, askerî, sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadır.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.

Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim.

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür. Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.