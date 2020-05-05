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05.05.2020 - 09:41 | | DHA

10 kombiyi çalan 5 kişi aranıyor!

Avcılar’da 5 şüpheli sabaha karşı girdikleri iş yerinde 10 kombi çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, iş yeri sahibi Sabri Durdu, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

10 kombiyi çalan 5 kişi aranıyor!

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan iş yerine sabaha karşı saat 04.30 sıralarında hafif ticari araçla 5 şüpheli geldi. Sabri Durdu'ya ait iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişiden 2'si araçtan aldıkları demir kesme makası ile kepenkleri kesti. Alarm sistemini kırarak susturan şüpheliler daha sonra içeri girdi. İş yerinin ön tarafındaki içi boş kombi kutularını deviren, masanın altındaki içinde bir miktar para bulunan kasayı alan şüpheliler daha sonra iç kısımdaki 10 kombiyi tek tek taşıyarak iş yerinin önünde park ettikleri hafif ticari araca yükledi. Şüpheliler daha sonra buradan kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş yeri önüne gelen şüpheliler içeriye girdikten sonra kombileri geldikleri araca yüklüyorlar. Şüpheliler daha sonra buradan kaçıyorlar.

"RAMAZAN GÜNÜ, BİZİ MAĞDUR ETTİLER"

İş yeri sahibi Durdu, "Ramazan günü, bizi mağdur ettiler. Hiç kimse bu sesi duymaz mı? Burada çalışan bir arkadaşımız hırsızlığı haber verdi. 10 kombi çalındı 45-50 bin TL zararım var. İş yerimi darmadağın bırakıp gittiler. Polis, gelip kamera kayıtlarına baktı, parmak izini aldı" dedi. Polis hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

Kumar baskınında dolapta yakalandı, "Ben esnafım" dediİzmir çeşme'de polis ekipleri bir villaya kumar baskını düzenledi. Kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi.
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