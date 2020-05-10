10.05.2020 - 17:58 |
10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(9 MAYIS CUMARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.605
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.546
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 50
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.084
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 1.334.411
TOPLAM VAKA SAYISI: 137.115
TOPLAM CAN KAYBI: 3.739
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 89.480
Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılış töreninde konuşma yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde konuşma yaptı. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımına devam edilen salgın hastanelerine ilişkin Erdoğan, bu iki hastanenin bayram sonuna kadar açılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul'un acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, imkandan önce inanç meselesidir" dedi.