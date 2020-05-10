10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(9 MAYIS CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.605



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.546



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 50



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.084

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.334.411



TOPLAM VAKA SAYISI: 137.115



TOPLAM CAN KAYBI: 3.739



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 89.480











