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14.04.2020 - 17:14 | | DHA/İHA

9 yaşında feci şekilde can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Bircan Eliş, ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak, hayatını kaybetti.

9 yaşında feci şekilde can verdi

Olay, Antalya Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu Bircan Eliş (9), aile fertlerinin tarlada olduğu sırada evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak istedi. İddialara göre, salıncak kurduğu sırada ipi boynuna dolanan Eliş, ağaca asılı kaldı. Kız çocuğunu gören komşusu hemen mahalle muhtarını aradı. Eve gelen muhtar Cemal Gül ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliş’in hayatını kaybettiği tespit etti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bircan Eliş’in annesinin ve yakınlarının olay esnasında çilek tarlasında bulunduğu öğrenildi.

Eliş’in yakınlarının kendisini aradığını söyleyen muhtar Gül, “Ben geldiğimde çocuk burada asılıydı. Büyük ihtimalle taşın üzerine çıkıyor. İp de kısa. İpi oynarken boynuna dolanıyor. Geldiğimde çocuk ölüydü. 112’yi aradık, onlar olay yerine geldi ve çocuğun hayatını kaybettiğini söylediler” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuklar ölümden kıl payı kurtulduŞanlıurfa'da evin damından sarkan halıyı çekmeye çalışan çocuklar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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