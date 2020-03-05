05.03.2020 - 13:38 | | İHA
10 yaşındaki Ilgın'dan 45 gün sonra acı haber!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 45 gün önce lösemi teşhisi koyulan 10 yaşındaki Ilgın Kılıçkara, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İzmit Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde yaşayan Bora Şahin Kılıçkara ile Selda Kılıçkara çiftinin tek çocukları olan Ilgın Kılıçkara'ya 45 gün önce lösemi teşhisi konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle önce KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçkara, daha sonra İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı. Ilgın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.
4. sınıf öğrencisi olan Kılıçkara'nın cenazesi öğle namazını müteakiben Bayındırlık Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında topağa verildi.
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